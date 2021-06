Preise von BMW X3 und X4 steigen über die 50.000-Euro-Grenze



Facelift der SUVs BMW X3 und X4. Das "LCI" (Life Cycle Improvement) läuft nach klassischem Muster ab: aufgefrischte Optik, etwas mehr Ausstattung, bessere Vernetzung, überarbeitete Motoren. Vom Facelift profitieren auch Produktionsstart ist im August 2021, die Markteinführung erfolgt kurz darauf. Die Preise beginnen bei 51.000 Euro für den X3 bzw. 55.000 Euro für den X4. X3 und X4 M Competition kosten ab 97.600 Euro respektive 97.600 Euro. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf)

X3 und X4 Facelift mit flacheren Scheinwerfern und größere Niere



Die optischen Modifikationen fallen für ein Facelift recht umfangreich aus. So ist der Nierengrill größer geworden und zu einem Teil zusammengewachsen. Die Scheinwerfer sind einen Zentimeter flacher geworden und verfügen serienmäßig über Voll-LED-Technik. Optional gibt es Matrix-LED (Serie beim X4) oder Laser-Scheinwerfer. Die Frontschürze wurde überarbeitet und mit neuen Lufteinlässen bestückt. Am Heck verraten eine Schürze mit neuem Unterfahrschutz, andere Endrohrblenden und Rückleuchten mit schwarzer Umrandung sowie vollständig neuer Grafik das Facelift. Die vorher der X-Line vorbehaltenen Seitenschweller sind jetzt serienmäßig an Bord. Neue Lackfarben runden das Facelift ab.

Zoom Die neuen Rückleuchten mit überarbeiteter 3D-Grafik sind besonders auffällig.



Leichtere Felgen für BMW X3 und X4 M

M-Paket in der Preisliste, wobei M40i und M40d zur besseren Unterscheidung eigene Seitenspiegel und Endrohrblenden bekommen. X3 M und X4 M erhalten ebenfalls angepasste Schürzen, die neue 21-Zoll-Felgen, die pro Rad zwei Kilogramm Gewicht einsparen sollen, sind ebenfalls zu haben Weiterhin steht auch das sportlichein der Preisliste, wobei M40i und M40d zur besseren Unterscheidung eigene Seitenspiegel und Endrohrblenden bekommen. X3 M und X4 M erhalten ebenfalls angepasste Schürzen, die denen von M3/M4 nachempfunden sind. Zwei neue Farben ("Sao Paulo Gelb" und "Bay Blue Metallic") unddie pro Rad zwei Kilogramm Gewicht einsparen sollen, sind ebenfalls zu haben (zum großen AUTO BILD-Sommerreifen-Test 2021) . Ansonsten übernehmen die Topmodelle die Veränderungen der schwächeren Geschwister.

Zoom Die M-Schürze ist komplett neu gestaltet. "Sao Paulo Gelb" ist eine der beiden exklusiven neuen M-Farben.



Infotainment mit serienmäßigem 10,25-Zoll-Bildschirm



Neue Zierleisten und Bezüge zieren das Cockpit, Dreizonen-Klimaautomatik ist jetzt Serie. Das Mittelkonsole vom 4er, die M Competition-Modelle übernehmen die Konsole von M3 und M4. Dort sitzt jetzt bei allen X3/X4 auch der Startknopf. Serienmäßig ist ein 10,25-Zoll-Bildschirm fürs Infotainment verbaut, 12,3 Zoll kosten Aufpreis. Im Innenraum hat sich auf den ersten Blick etwas weniger getan.zieren das Cockpit, Dreizonen-Klimaautomatik ist jetzt Serie. Das iDrive mit Curved-Display aus i4 und Co hat es nicht in X3 und X4 geschafft. Stattdessen gibt es diedie M Competition-Modelle übernehmen die Konsole von M3 und M4. Dort sitzt jetzt bei allen X3/X4 auch der Startknopf. Serienmäßig ist einverbaut, 12,3 Zoll kosten Aufpreis.

Zoom Auch nach dem Facelift bleibt es beim alten iDrive, das Curved-Display wird man wohl erst im Nachfolger sehen.



Modernisierung für Sprachassistent und Navigation



Größere Neuerungen gibt es in der Systemtiefe. So versteht der Sprachassistent jetzt Befehle für die Bedienung von Fensterheber, Klimaanlage oder Fahrmodi. Die cloudbasierte Navigation "BMW Maps" soll schneller, genauer und einfacher zu bedienen sein. Außerdem kann sie bei der Parkplatzsuche unterstützen. Neben Apple- lassen sich auch Android-Smartphones kabellos anbinden. Dazu wurde die Komplexität der Ausstattungslinien und Extras reduziert, was die Konfiguration vereinfachen soll.

Mehr Sicherheit dank neuer Fahrassistenten



Driving Assistant Professional bestellbar. Er beinhaltet einen aktiven Tempomaten mit verbesserter Unterstützung im Stadtverkehr, einen Rettungs-, Lenk- und Spurhalteassistent sowie einen Kreuzungswarner und eine City-Notbremsfunktion. Ebenfalls neu im Programm ist der Drive Recorder, der im Stile einer Park-Assistent verfügt jetzt über den automatischen Rückfahrassistenten anderer BMW-Modelle. Bei den Fahrassistenten ist neuerdings derbestellbar. Er beinhaltet einen aktiven Tempomaten mit verbesserter Unterstützung im Stadtverkehr, einen Rettungs-, Lenk- und Spurhalteassistent sowie einen Kreuzungswarner und eine City-Notbremsfunktion. Ebenfalls neu im Programm ist derder im Stile einer Dashcam Fahraufnahmen speichern kann. Derverfügt jetzt über den automatischen Rückfahrassistenten anderer BMW-Modelle.

48-Volt-Startergenerator für fast alle Motor-Varianten des BMW X3/X4



Benziner mit einem 48-Volt-Startergenerator ausgerüstet. Der Generator kann den Verbrenner mit bis zu elf PS unterstützen und soll sowohl Verbrauch als auch Fahrleistungen positiv beeinflussen. Zu haben sind nach wie vor drei Diesel zwischen 190 und 340 PS und drei Benziner zwischen 184 und 360 PS. Der mittlere Benziner im 30i leistet statt 252 jetzt 245 PS. Entgegen mancher Erwartungen bleibt es weiterhin bei einem einzigen Plug-in-Hybrid, namentlich Nach den Dieseln hat BMW zum X3/X4-Facelift auch dieausgerüstet. Der Generator kann den Verbrenner mit bis zu elf PS unterstützen und soll sowohl Verbrauch als auch Fahrleistungen positiv beeinflussen. Zu haben sind nach wie vorundDer mittlere Benziner im 30i leistet statt 252 jetzt 245 PS. Entgegen mancher Erwartungen bleibt es weiterhin beinamentlich dem 30e mit 292 PS Systemleistung und rund 50 Kilometer elektrischer Reichweite. Achtgang-Automatik und Allradantrieb sind bei allen Motorvarianten stets Serie.

BMW X3 M und X4 M mit 50 Nm mehr Drehmoment



X3 M Competition und X4 M Competition hat BMW mehr Power verpasst. Der Dreiliter-Biturbo-510 PS, er drückt mit 650 Nm jetzt aber 50 Nm mehr Drehmoment auf die geschmiedete Leichtbau-Kurbelwelle. Letztere wurde direkt aus M3 und M4 übernommen. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt jetzt in 3,8 statt 4,1 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt mit M Drivers Package bei 285 km/h. Den Topmodellenverpasst. Der Dreiliter-Biturbo- Reihensechser leistet zwar nach wie vorer drückt mitauf die geschmiedete Leichtbau-Kurbelwelle. Letztere wurde direkt aus M3 und M4 übernommen. Der Sprintdie Höchstgeschwindigkeit liegt mit M Drivers Package bei

Zoom Der S58 bekommt als einziger Motor mehr Power. Alle anderen Antriebsvarianten müssen mit gleich viel oder weniger PS auskommen.



Grundpreis von BMW X3 und X4 nach dem Facelift 3200 Euro höher



Produktionsstart für die gelifteten X3 und X4 sowie die M-Modelle ist im August 2021. Kurz danach werden die ersten Exemplare bei den Händlern stehen.

Zoom Die Preise der kompakten X-Geschwister steigen kräftig an, die M-Modelle rücken der 100.000-Euro-Grenze noch näher.