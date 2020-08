BMW X3 xDrive30e: Fahrbericht

Die zusätzliche Elektro-Kraft stopft das Turboloch

Zügig unterwegs: Tempo 100 hakt der X3 xDrive30e in 6,1 Sekunden ab, rein elektrisch schafft er 135 km/h. Diese zusätzliche Last gereicht dem X3 in diesem Fall nicht zum Nachteil, denn die Kombination aus Zweiliter-Benziner und Elektromotor passt gut zum Mittelklasse-SUV. Der Synchron-Elektromotor gleicht die Schwächen des Verbrenner aus und verleiht dem hybriden X3 im Vergleich zu seinen konventionell angetriebenen Brüdern deutlich mehr Schlagkraft. Vor allem, weil er das Turboloch bei niedrigen Drehzahlen stopft. So erreicht der xDrive30e nach 6,1 Sekunden die 100-km/h-Marke und knöpft dem 20i damit mal eben 2,2 Sekunden ab. Bei 210 km/h ist Schluss mit Vortrieb, das sind fünf km/h weniger als beim X3 20i. Dafür kann die PHEV-Version bis zu 135 km/h schnell fahren ohne dass der Benziner anspringt. Den Verbrauch gibt BMW sehr optimistisch mit 2,4 l/100 km/h an. Im Test waren es 4,5 l/100 km – beachtlich für ein SUV dieser Größe.

Beim Fahren fällt das Antriebsduo nicht unangenehm auf

Sehr gut integriert: Das Zusammenspiel aus E-Motor und Verbrenner läuft ganz geschmeidig ab. Das Zusammenspiel der beiden Antriebseinheiten läuft beinahe unmerklich ab. Die Geräuschkulisse in der Fahrgastzelle ist bemerkenswert niedrig, lediglich bei einem energischen Kickdown meldet sich der Vierzylinder zu Wort. Den Stromkonsum beziffert der Münchner Autobauer mit 17,2 kWh/100 km, was laut Datenblatt für eine maximale Norm-Reichweite von 55 Kilometern gut ist. Wir kamen rein elektrisch gut 34 Kilometer weit, was in Ordnung ist, aber nicht überragend. Wenn man die Akkus mit 3,7 kW lädt, sind sie nach 2,6 Stunden zu 80 Prozent gefüllt. Durch Rekuperation kann man bei jeder Verzögerung wieder etwas Saft in die Akkus schaufeln, das sogenannte "One-Pedal-Driving" beherrscht der hybride X3 aber nicht. Für BMW ist der Gebrauch des Bremspedals offenbar nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Autofahrens. Aufgrund der zusätzlichen Last, die das elektrifizierte SUV mit sich herumschleppt, ist auch das Fahrwerk etwas straffer abgestimmt als bei den konventionell angetriebenen Modellen. Dank der adaptiven Dämpfer ist dieser Gewichtsnachteil ohnehin nur bei schlechten Straßenverhältnissen für Fahrer mit einem sensiblen Hinterteil spürbar.

Der Preisaufschlag für den Hybrid ist enorm

Feine Technik gibt es nicht zum Schnäppchenpreis: der X3 xDrive30e kostet mindestens 56.247,89 Euro. Die unterschiedlichen Fahrmodi aktiviert man, wie bei den Münchnern üblich, über Tasten in der Mittelkonsole. Wer will, kann dann im Untermenü noch weitere Einstellungen vornehmen und so zum Beispiel seine eigenen Präferenzen festlegen. Die Sport-Plus-Einstellung kitzelt dann die letzten PS aus dem Antriebstrang heraus. Genauso kann aber auch der Ladezustand der Batterie gehalten werden, um dann in der Innenstadt rein elektrisch zu fahren. Die Bedienung des Infotainments ist bei BMW nach wie vor schlüssig. Vor allem die Spracheingabe funktioniert ziemlich gut, und zur Not kann man immer noch auf den Dreh-Drück-Steller in der Mittelkonsole zurückgreifen. Erfreulich auch, dass der Kofferraum trotz der Batterie darunter immer noch zwischen 450 und 1500 Liter fasst.

Mit einem Preis von mindestens 56.247,89 Euro ist der BMW X3 xDrive30e nicht unbedingt ein Sonderangebot. (BMW X3 xDrive30d bei carwow.de mit einer Ersparnis bis 11.177 Euro.) Zum Vergleich: Der konventionell angetriebene Bruder BMW X3 xDrive 20i ist bereits ab 45.132,77 Euro zu haben.