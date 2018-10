BMW X4/Mercedes GLC Coupé: Diesel-SUVs im Test

N

ur weil einer in Jogginganzug und Turnschuhen durchs Leben läuft, ist er nicht zwangsläufig ein Spitzenathlet. Aber zumindest sieht's sportlich aus. So ungefähr verhält es sich mit diesen sparsamen Diesel-SUVs in flotten Coupé-Jogginghosen. Zum einen ist da der BMW X4 xDrive 20d. Extravagante Erscheinung, aber unter der sportlich modellierten Nase rumort ein Zweiliter-Diesel mit überschaubaren 190 PS. Vor allem mit der Ausstattungsvariante X-Line brüllt die Form permanent irgendwas von "Freude am Fahren", während sich die Funktion ganz klar der sparsamen Fortbewegung verpflichtet fühlt. Den passenden Partner für einen Vergleich finden wir seit August 2016 im Showroom von Mercedes . Sein Name: GLC 250 d 4Matic. Die Verpackung als AMG-Line sieht auch hier nach Dynamik aus – bis uns der 204 PS starke 2,2-Liter auf den Boden der Vernunft zurückholt. Bleibt die Frage: Wer schafft den Spagat besser?