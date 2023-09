Die Ganzjahresreifen des Range auf 21-Zoll-Felgen sind nicht so eng mit dem Asphalt verbunden wie die Sommerschluffen in Mischbereifung auf den 20-Zoll-Felgen des X5. Und der Brite leidet unter etwas schwachen Bremsen. Nach unseren Ergebnissen braucht der D350 mit warmen Bremsen knapp 40 Meter, um aus 100 km/h zum Stillstand zu kommen, der BMW steht nach anständigen 33,8 Metern still.