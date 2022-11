BMW X5: Umfangreiche Connectivity-Technologien

Der BMW-intern G05 bezeichnete X5 ist schon die vierte Generation des 2013 vorgestellten SUV. Ja, damals hieß der noch so. Die Person hinter dem Lenkrad eines aktuellen X5 kann auf die neueste Generation an MW Connectivity-Technologien zurückgreifen. Viele digitale Services sowie Fahrassistenzsysteme sorgen für eine nahtlose Vernetzung mit der Außenwelt, bieten viel Komfort und natürlich ein Plus an Sicherheit.