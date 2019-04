oppelte Turbo-Aufladung? Darüber kann dernur müde lächeln. Seinwird von Sage und Schreibezwangsbeatmet und reiht sich damit in den sehr dünnen Reigen an Quad-Turbo-Fahrzeugen ein; die Technik ist sonst vor allem von Bugattis Hochleistungs-Triebwerken bekannt. Ab Werk pressen die Schaufelräder 400 PS und 760 Newtonmeter Drehmoment aus dem Selbstzünder. Mit wenigen Handgriffen lässt sich aber noch mehr herausholen, wie der auf das Software-Tuning spezialisierte Veredlerjetzt beweist.

Mit bis zu 515 PS kommt der X5 im M-Regionen.

Die Motorsteuerungs-Experten aus Nordrhein-Westfalen bieten ihr Tuning-Kit für den X5 M50d in zwei Ausbaustufen an. Im ersten Schritt steigt die Power auf, das Drehmoment legt um 90 Zähler aufzu – die Vmax steigt, nicht zuletzt dank der Aufhebung der elektronischen Abregeleung, auf. Schritt zwei kann zwar beim Drehmoment nur noch mit einem kleinen Schritt aufpunkten, hebt aber die Maximal-Leistung aufan. Damit kommt der Diesel schon recht nah in die Region des 575 PS starken V8-Benziners im Vorgänger-X5-M und läuft bis zu 285 Sachen. Wie schnell die McChip-Modelle auf Tempo 100 sprinten, ist noch nicht bekannt, die Fünf-Sekunden-Marke werden sie aber sicher unterschreiten. Schon die Standard-Version braucht nur 5,2 Sekunden auf Landstraßentempo. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob McChip die neue Software auch für M550d und 750d bereit stellt – die haben nämlich das gleiche Triebwerk unter der Haube.