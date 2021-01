Theoretisch gäbe es den BMW X5 auch mit Zweiliter-Vierzylinder. Wer mit dem 2,3 Tonnen schweren Koloss wirklich vorwärts kommen will, greift aber oben ins Regal. Dabei muss es nicht einmal der X5 M Competition mit wahnwitzigen 625 PS sein. Auch diereichen für beste Fahrleistungen.Teuer sind sie allerdings beide, den M50i gibt es nicht unter 97.500 Euro. Normalerweise, denn carwow.de hat das Bayern-SUV aktuellgelistet!Den X5 M50i befeuert einDie 530 PS und 750 Nm Drehmoment drücken den Allradler in irrenBei 250 km/h ist das Schiff abgeriegelt. Wenn auch noch das adaptive M-Sportfahrwerk mit Wankstabilisierung und Vierradlenkung mitbestellt wurde, geht der M50i sogar ganz agil um Kurven. Die UVP liegt normalerweise bei 97.500 Euro. Den Carwow-Rabatt von 17.063 Euro abgezogen, liegt der Einstiegspreis bei nur noch 80.433 Euro. Das bedeutete eineAuch gebrauchte BMW X5 M50i starten in der Regel erst bei gut 80.000 Euro.