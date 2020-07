er BMW X5 ist beliebt – nicht nur bei Kunden, sondern auch bei Dieben! Noch immer gehört das große SUV zu den beliebtesten Fahrzeugen in der Diebstahlstatistik.Derwurde zwischen 2013 und 2018 in den USA gebaut und folgte auf den. Auch wenn die beidenoptisch deutliche Unterschiede aufweisen, istNummer drei technisch eher als eine Weiterentwicklung zu sehen. Die Motorenpalette desist umfangreich und bietet vommit 306 PS bis zummit V8-Biturbo und 575 PS vor allem Leistungshungrigen viel Spielraum. Noch größer ist die Auswahl bei den Dieseln: Mit demist sogar eine Version mit reinem Hinterradantrieb erhältlich gewesen, während alle anderenausnahmslos auf Allrad setzen.In allen Versionen sorgt eine Achtgang-Automatik von ZF für die Kraftübertragung.

Die braune Lederausstattung wirkt edel und passt gut zum dunkelgrauen Lack.

In. Das 4,88 Meter lange SUV in der Farbe "Sophistograu Brillanteffekt" tritt optisch, ohne M-Paket und große Felgen , eher zurückhaltend auf. Im Innenraum fällt aber auf, dass der Erstbesitzer einige Kreuze in der Aufpreisliste gesetzt hat. Die braune Lederausstattung passt gut zum dunkelgrauen Lack, darüber hinaus wurden Standheizung, Aktivlenkung, Vierzonen-Klimaautomatik, Komfortsitze im Fond, Sitzheizung vorne und hinten, Professional Navi , Sportlederlenkrad und ein dunkler Dachhimmel. Zusätzlich verfügt dieserüber eine schwenkbare Anhängerkupplung mit bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast und das adaptive Fahrwerkspaket Comfort.