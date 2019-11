iese Idee stinkt zum Himmel! Um den Brand im Motorraum eines X6 zu löschen, griffen zwei Männer aus Russland zum Äußersten – und bespritzten den lichterloh brennenden Motor des Luxus-SUV mit Sch...! Da scheinbar kein anderes Löschmittel verfügbar war, leiteten die findigen Kerle Exkremente aus einem Tankwagen in den entflammten Motorraum des X6. Unglücklicherweise stammte der Inhalt des Tanks laut dem Video aus einer Klärgrube. Ein Beobachter filmte die kreative Rettungsaktion und stellte das Video auf Youtube. Mittlerweile hat es über 25.000 Aufrufe – und das völlig zu Recht! Das skurrile Video zeigt die beiden Männer, die verzweifelt versuchen, das brennende SUV mit einem Kot-Wasser-Gemisch zu löschen. Dabei mag man dem Besitzer des X6 am liebsten zurufen, dass er doch bitte die Türen seines Autos schließen soll! Immerhin: die Scheibenwischer sind aktiv.

Das bemerkenswerte Szenario trug sich russischen Quellen zufolge übrigens am 23. November in Samara in der Nähe der kasachischen Grenze zu. Der Mann kam dem Video zufolge nicht aus Russland, bei dem X6 handelt es sich um ein ausländisches Kfz. Ob die Rettungsaktion schließlich ein glückliches Ende fand, blieb unklar. Allerdings ist es nüchtern betrachtet eher unwahrscheinlich, dass ein Auto eine solche Behandlung ohne erhebliche Schäden übersteht.