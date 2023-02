Derist bis heute einzigartig. Für viele seiner Fans gilt der Roadster auch gerne als Concept Car mit Straßenzulassung, was vor allem an seinem futuristischen Design liegt. Insgesamt nur 8000 Fahrzeuge wurden vom offenen Sportler gebaut. Noch exklusiver wird's beim Alpina RLE (Roadster Limited Edition) des Z1 – den gibt es nur 66 Mal. Ein Exemplar steht jetzt zum Verkauf!

Alpina-Leistungssteigerung auf 200 PS



Alpina hatte sich des Problems angenommen und dem Roadster das Aggregat aus dem B3 derselben Baureihe eingepflanzt. Somit stieg die Leistung von einst 170 PS auf 200 PS ; statt in 7,9 Sekunden rennt der seltene Bayer damit in 7,1 Sekunden auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit stieg auf 231 km/h (vorher 225 km/h).

An einen Alpina RLE heranzukommen, ist dabei besonders schwierig. Bei E1NS-Automobile in Limburg an der Lahn (Hessen) steht aktuell ein Exemplar zum Verkauf: Der Roadster wurde im Juli 1992 erstmals in Japan an einen Sammler ausgeliefert, 2016 fand er seinen Weg nach Deutschland zurück. Gerade mal 13.392 Kilometer stehen auf dem Tacho – erstaunlich wenig für ein gut 30 Jahre altes Auto.