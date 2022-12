Das 24-sekündige Video des Crashs wurde bei Reddit.com gepostet und beginnt damit, wie ein weißer Mercedes C 63 AMG W 204 ein Autotreffen in den USA im wilden Drift verlässt. Nur Sekunden später folgt ein BMW Z4 der Generation E89. Scheinbar angestachelt vom serienmäßig bis zu 487 PS starken C 63 entscheidet der BMW-Fahrer, es seinem Vordermann gleichzutun.