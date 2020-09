Fahrer hatte wohl einen zu viel getrunken

Mehrere Beamte konnten den Fahrer schließlich aus dem brennenden Golf retten. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, löschte den Brand. Vier Beamte und ein Tankstellenmitarbeiter verletzten sich leicht. Immerhin verhinderte ein Angestellter der Tankstelle Schlimmeres, als er geistesgegenwärtig den Not-Aus-Knopf drückte. Bisher ist noch nicht genau bekannt, warum der Crashpilot sich vor der Kontrolle drücken wollte. Die Polizei geht davon aus, dass er zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war. "Der Fahrer hat stark nach Alkohol gerochen", heißt es in einer Mitteilung. Mehr Informationen gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen dauern noch an.