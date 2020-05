Der bullige G ist über elf Zentimeter breiter als das Basisauto und bringt es so auf 2,10 Meter.

Ist man über die elektrisch ausfahrbaren Trittbretter erst einmal hinaufgestiegen und hat sich an dem exklusiven Lederinnern erfreut, brüllt der Achtzylinder beim Druck auf den Startknopf imposant und stürmt los.Ähnlich wie seinerzeit beim Mercedes G 500 4x4tun auch dem Brabus-Pick-up die Portalachsen nebst Giganto-Radsatz und die imposante Spurverbreiterung gut. Der bullige G ist über elf Zentimeter breiter als das Basisauto und bringt es so auf 2,10 Meter. Die Höhe mit Dachträger und LED-Leuchten: 2,29 Meter. Dazu Karbonelemente an Flanken und Radhäusern, die ihn noch massiger als ohnehin schon machen. In den Kotflügeln drehen sich mächtige Pirelli Scorpion ATR-Walzen im Format 325/55 R 22 auf ihren Monoblock-Felgen. Kein Wunder, dass Smartphones zum Fotoschuss gezückt werden, wenn der brachiale G-Pick-up-anrollt.