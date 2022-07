Wenn der Name Programm ist: 2005 schockte Brabus die Autowelt und die IAA-Besucher mit einem Monster namens Rocket. Ein optisch eher zurückhaltender Mercedes-AMG CLS , der unterm Blech aber komplett umgestrickt wurde.

Wie das? Per Umbau von V8 auf V12, Hubraumerweiterung von 5,5 auf 6,2 Liter und mit zwei großen Turbos. Machte zusammen 730 PS und gespenstische 1320 Nm. Genug, um 2006 bei unserem Conti-Highspeed-Event im italienischen Nardò einen neuen Rekord einzufahren. Brabus-Pilot Hans-Georg Horn schaffte letztendlich atemberaubende 365,71 km/h!

14 Jahre danach schreibt Brabus diese Tradition fort. Und zwar mit dem Rocket 900 " One of Ten" auf Basis des aktuellen AMG GT 63. Wie der Name erahnen lässt: 900 PS stark. Mit Hubraumerweiterung und allem Pipapo.