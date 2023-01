Elektroautos brauchen Spezialteile, etwa besondere Reifen . So propagiert es die Industrie. Nun kommen Zulieferer mit der Nachricht, dass für Stromer bei der Wartung eine extra für E-Autos entwickelte Bremsflüssigkeit einzusetzen sei. Kann das sein? Oder ist das Marketinggetrommel, um Elektrofahrern das Geld aus der Tasche zu ziehen?

Zahlreiche Experten, etwa von Liqui Moly, ATE und Hella Pagid, haben die Bremsen und deren Beanspruchung in E-Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden untersucht. Sie alle kommen zu dem Schluss, dass vor allem der Bremskreislauf bei Elektromodellen anfälliger für Rostbefall ist als bei Verbrennern. Grund: Die Rekuperationstechnik, also die Energierückgewinnung beim Verzögern, entlastet die normale Bremsanlage so stark, dass sich die Bremsflüssigkeit viel seltener bewegt.