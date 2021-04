Elektroautos bringen rundmehr auf die Waage als. Ihre Reifen benötigen deshalb eine. Beim Reifenkauf daher unbedingt: Er steht in der Zulassungsbescheinigung Teil I oder kann beim Fahrzeughändler erfragt werden. Auch der vorgegebene Reifendruck muss eingehalten und regelmäßig kontrolliert werden, da er die Tragfähigkeit des Reifens beeinflusst. Ein nur geringfügigerhöht zudem denund den

Weil der Elektromotor leiser als ein Verbrenner ist, werden Reifengeräusche im Fahrzeuginneren beim E-Auto stärker wahrgenommen. Geräuscharme Laufflächen sind daher ein wichtiger Faktor für den Fahrkomfort. Bei der Geräuschentwicklung spielen vor allem Schwingungen im Hohlraum des Reifens eine Rolle, die sich in den Fahrzeuginnenraum übertragen. Schaumstoffeinlagen auf der Innenseite der Reifenlauffläche können diese Schwingungen absorbieren. Solche Polyurethanschwämme werden inzwischen von manchen Reifenherstellern verwendet. Pirelli nennt diese Lösung zum Beispiel "Noise Cancelling System", bei Continental heißt sie "ContiSilent".

EU-Reifenlabel: links die Infos zur Kraftstoffeffizienz, rechts zur Nasshaftung. Aussagekräftiger als das Label sind jedoch echte Testergebnisse. ©Toni Bader

Grip

Kann ein auf Rollwiderstand optimierter Reifen gleichzeitig top bei der Sicherheit sein? "Aus technischer Sicht besteht zwischen einem geringenundein", erklärt Burkhard Wies. "Bei der Reifenentwicklung muss zwischen beiden Eigenschaften ein guter Kompromiss erzielt werden, was dank Fortschritten bei den Gummimischungen sehr gut gelingt." Das sieht auch Stefan Küster so: "In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich bei den Gummimischungen enorm viel getan. Dadurch ist es heute möglich, einen energieeffizienten Reifen herzustellen, der gleichzeitig sehr guten Grip gewährleistet."