Bremsscheiben reparieren: Dauer und Kosten

W enn das Lenkrad beim Bremsen vibriert oder das Fahrzeug zu einer Seite zieht, könnten die Bremsscheiben dafür verantwortlich sein. In einigen Fällen muss jedoch nicht zwingend ein neuer Satz Bremsscheiben her. Manchmal kann auch eine preiswertere und schnellere Reparaturmöglichkeit durchgeführt werden.



Wann Bremsscheiben abgedreht werden können und wann nur noch ein Wechsel möglich ist, sollte stets ein Fachmann entscheiden.

Statt Bremsscheiben auszutauschen, lassen sich diese auch abdrehen. Es ist die kostengünstige Alternative zur teuren Erneuerung der Bremsscheiben, die vielen Autobesitzern jedoch nicht bekannt ist. Das Wort "abdrehen" führt dabei ein wenig in die Irre, denn bei diesem Prozess wird nichts gedreht, sondern die Bremsscheiben werden mit einem speziellen Gerät abgeschleift. Dadurch dass kein Ausbau notwendig ist, sondern nur das Rad und der Bremssattel entfernt werden müssen, istund kann ab 50 Euro angeboten werden. Die Bremsscheibe wird so – natürlich unter Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestdicke – wieder auf Vordermann gebracht. Allerdings verfügt nicht jede Werkstatt über das dafür erforderliche teure Spezialgerät. Es lohnt also, sich im Vorfeld zu erkundigen, wer diesen Service anbietet.