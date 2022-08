Viele reizvolle Ziele liegen ja doch nicht am Ende einer Straße, sondern erfordern etwas mehr Einsatz, um sie zu erreichen. Und dabei, das zeigt sich immer wieder, hilft ein Allradantrieb enorm.

Wir reden hier nicht von Expeditionen ins Wüstenreich oder Touren durch den Regenwald. Die wahren Abenteuer liegen viel näher, eine feuchte Wiese im Harz, der Strand eines Baggersees oder der frisch verschneite Stellplatz, wenn es zum Langlaufen geht.

Und wir reden vom Alltag, in den das möglichst nicht zu sperrige Mobil ja auch passen soll: Exakt das hatte Bürstner im Blick, einen Crossover aus der typischen Gemütlichkeit, die bei den Kehlern stets ganz oben steht, und einem geländetauglichen Van.

Zoom Wohnlich: Innen zeigt sich der Campeo 4x4 im typischen Bürstner-Look.



Das ist der Campeo 4x4

Im Prinzip kann der Allradler nicht überraschen. Bürstner nutzt als Basis den seit 2019 gebauten Campeo, und zwar sinn vollerweise die kurze Version mit nur 5,41 Meter Außenlänge.

Beim Chassis greift Bürstner nicht zum Fiat Ducato , sondern setzt auf den Citroën Jumper mit werksseitiger Allradvorbereitung. Den wiederum rüstet der elsässische Spezialist Dangel mit einem Antriebsstrang für die Hinterachse samt Viskokupplung aus.

Mit dabei: ein elektronisches Traktionssystem für alle Räder, das mit dem ESP direkt im Dialog steht. Dangel hat diese Lösung gemeinsam mit Bosch entwickelt.

Technische Daten Bürstner Campeo C 540 4x4 Pfeil Pfeil Abzweigung Motorisierung Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand/Bereifung Abzweigung Abzweigung Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) Abzweigung Abzweigung Anhängelast (gebremst/ungebremst) Abzweigung Abzweigung Material Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Liegefläche Heck L x B Abzweigung Abzweigung Liegefläche Notbett L x B Abzweigung Abzweigung Innenhöhe Abzweigung Abzweigung Kühlschrank/Eisfach Abzweigung Abzweigung Herd Abzweigung Abzweigung Bordbatterie Abzweigung Abzweigung Frisch-/Abwassertank Abzweigung Abzweigung Gasvorrat/Heizung Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung 2.2 BlueHDi Euro 6D 88 kW (120 PS) bei 3500 U/min 2179 cm3 310 Nm bei 1500 U/min 6-Gang-Schaltgetriebe/Allrad 90 l/Diesel 5410/2080/2650 mm 3450 mm / 225/75 R 16 CP 2745/755 kg 2500/750 kg Stahlblech 1970 x 1330/1300 mm 1800 x 800 mm max. 1900 mm Kompressor, 62/7,5 l 2 Flammen 12 V/95 Ah 100/65 l 2x 11 kg/Combi 4 ab 57.990 Euro



Das hat der Campeo 4x4

Der Campeo 4x4 setzt auf einen klassischen Van-Grundriss. Alles ist auf die kompakten Außenmaße abgestimmt: Geschlafen wird quer im Heck, auf zwei Kaltschaummatratzen und Lattenrosten, die sich hochklappen lassen, sodass ein üppiger Laderaum entsteht – ausreichend groß für zwei Fahrräder, die am Ziel freilich draußen parken müssen, wenn im Auto geschlafen werden soll.

Zoom Kurz und knackig tritt er auf, gegen Aufpreis auch in Offroad-Optik: Der Campeo 4x4 ist bereit für Abenteuer.





Das Minibad bietet das komplette Programm mit Dusche und Toilette, sogar für ein kleines Fenster hat Bürstner Platz gefunden. Die Küche gegenüber beschränkt sich auf zwei Kochstellen und einen Kompressor-Kühlschrank, dessen Tür auf beide Seiten öffnet und der somit auch von außen gut nutzbar ist.

Dafür fasst er nur 62 Liter – kompakt, wie alle Stauräume im Campeo. Positiv zu werten ist jedoch, dass Bürstner nicht mit hohen Möbeln den Blick nach hinten verbaut: Diese Sichtachse verleiht dem Inneren des Campeo einen Hauch von Großzügigkeit.

Zoom Zuschalten lassen sich der Allradantrieb und die optionale Sperre ganz einfach per Tastendruck.





Die bietet Bürstner auch beim Möbeldekor: Immerhin vier durchweg geschmackvolle Varianten stehen für den Campeo 4x4 zur Wahl – ohne Aufpreis. Das gilt hier sonst nur für sehr wenige Wünsche.

So fährt der Campeo

Im Alltag ist der Jumper im 4x2-Modus unterwegs, kennt damit keinen Unterschied zum Serienmodell. Auf simplen Knopfdruck – die Tasten sitzen links vom Lenkrad, unterhalb der Schalter für Nebellicht und der Leuchtweitenregulierung – schaltet sich die Hinterachse ohne jedes Spektakel dazu.

Einen roten Knopf gibt es als Option: Mit ihm lässt sich die Hinterachse sperren. Diese Funktion ist Teil des Off-Road-Pakets (5478 Euro), das zudem eine schicke wie praktische Fahrwerkshöherlegung (vorn 22, hinten 60 Millimeter), mattschwarze Radlaufverbreiterungen und nicht zuletzt die markanten, grobstolligen BF Goodrich All Terrain-Reifen enthält.

Zoom Von hinten bleibt der Allradler eher diskret: Einen deutlichen Hinweis auf das Extra gibt es nicht.





Das macht etwas her, und es dürfte im Gelände auch ein dickes Plus bringen – was wir im harten Einsatz jedoch noch überprüfen müssen.

Immer wieder beeindruckt die Handlichkeit eines nur 5,40 Meter langen Reisemobils.

In Städten kann es auf vielen Parkplätzen so stehen wie jeder Pkw, dazu kommt das unbezahlbare Plus, auch auf winkligen Pfaden gut voranzukommen.