Mehr Raum kostet im Alter nicht automatisch mehr Geld. 33.995 Euro werden für diesen 2005 erstmals zugelassenen Bürstner Elegance i 685 aufgerufen. Dafür gibt es einen dynamisch gestylten Vollintegrierten mit komfortablem Grundriss und gehobener Ausstattung aus erster Hand. Nach 16 Jahren und moderaten 84.392 Kilometern fühlen wir dem Youngtimer-Mobil genau auf den Zahn.

Eine rollende Komfort-Herberge für zwei Personen. Der 2005 vom Band gelaufene Vollintegrierte richtete sich einst an erfahrene Reisemobilisten mit dickem Geldbeutel. An der Modellbezeichnung i 685 lässt sich die Gesamtlänge des Wohnmobils zentimetergenau ablesen. Für die Top-Baureihe Elegance galt einst das Prinzip klotzen statt kleckern: Das Interieur mit seinen geschwungenen Oberflächen vermittelt Noblesse, die Ausstattung kann sich mit manch kleinem Ferienapartment messen. Hinter denschließt sich einemit einer Zweier-Sitzbank (inklusive zwei Dreipunktgurten), Tisch und einer ergänzenden Längssitzbank auf der Beifahrerseite an. So gerüstet, eignet sich dieser Bürstner für. Dahinter befindet sich der großzügige Küchenbereich mit L-förmiger Arbeitsplatte nebst Gaskochfeld und Edelstahl-Spülbecken, vollwertiger Kühl-Gefrier-Kombination und praktischem Einbaubackofen. Ganz hinten im Heck sind beifahrerseitig ein französisches Doppelbett und fahrerseitig eine XL-Nasszelle mit Eckwaschbecken, Thetford-Toilette und voll wertiger Einbaudusche installiert.