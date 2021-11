Die Vielfalt des Reisens kennt kaum Grenzen. Und jeder definiert seine Vorlieben für sich, sehr spezielle Wünsche eingeschlossen. In der Wohnmobil-Industrie schauen sie da genau hin. Denn diese Nischen in der Nische eröffnen auch immer Chancen, eine Zielgruppe konkret zu beglücken. Bürstner ist bei diesem Spiel dabei, hier mit dem Eliseo C 543, einem nur gut 5,41 Meter langen, rundum vollwertig ausgestatteten Reise-Van, der reisende Paare anspricht. Von außen ist das nicht zu erkennen, doch im Inneren stutzt der Betrachter gleich über das legere Kissen auf der Bank, die zudem sehr schmal geraten ist, weil Bürstner die Außenwand mit Möbeln vollgestellt hat. Und: Es gibt keinen Gurt. Und tatsächlich dürfen nur zwei Personen im C 543 unterwegs sein. Die allerdings erwartet (zumindest beim Wohnen) ein in diesem Fahrzeugformat überzeugendes Platzangebot.

Zoom In Zukunft auch mit Gasantrieb? Bürstner hat Fiats Erdgas-Ducato zum Eliseo C 543 ausgebaut. Zunächst aber nur als Showcar.



Der vorhandene Platz wird im Bürstner Eliseo C 543 gut genutzt



Am verschiebbaren Tisch mit seiner zweiten, ausdrehbaren Platte wird es auch drei Personen nicht zu eng. Das quer im Heck montierte Bett ist zwar ausreichend lang (1,97 Meter), bleibt jedoch mit 1,20 bis maximal 1,33 Meter Breite eher beim Mindestmaß für eine Doppelbelegung. Auch das Bad ist etwas kleiner dimensioniert. Während bei den größeren Grundrissen sich das Waschbecken zur Seite schwenken lässt, um mehr Platz zum Duschen zu schaffen, gibt es dieses Detail beim C 543 nicht.

Hinweis Gebrauchtwagen-Tipp: VW T6 California Zu den Angeboten Pfeil

Immerhin sind eine Brause samt Halterung und Vorhang serienmäßig an Bord, ebenso ein kleines Fenster. Auch die Küche nutzt den vorhandenen Platz so gut wie möglich. Der Zwei-Flammen-Herd und die Spüle besitzen je eine separate Glasabdeckung, eine Verlängerung der Arbeitsplatte lässt sich einhängen, zudem bietet die Oberseite des Kleiderschranks noch eine zusätzliche praktische Fläche zum Abstellen. Alles unspektakulär, jedoch ziemlich durchdacht und somit gut gelöst.

Zoom Mit dem nur 5,41 Meter langen Eliseo bietet Bürstner einen agilen Wohnvan an.



Handlich: Verwinkelte Bergdörfer sind für den C 543 kein Problem



So fährt er: Zunächst gibt sich der Eliseo C 543 wie jeder einige Hundert Kilogramm Ballast weniger herumschleppt. Die 120-PS-Basis-Motorisierung erledigt daher ihren Job leichtfüßiger und souveräner als gewohnt. Zunächst gibt sich der Eliseo C 543 wie jeder Ducato . Doch schnell bemerkt der Fahrer, dass er bei einem Leergewicht von nur knapp über 2,6 Tonnen gegenüber vielen anderen Mobilen der Kastenwagenklasseherumschleppt. Dieerledigt daher ihren Job

Bildergalerie Kamera Wohnmobil-Test Bürstner Eliseo C 543 19 Bilder Pfeil

kurze Radstand mit nur 3,45 Metern. Das verwandelt die kurze Eliseo-Variante (es gibt auch Grundrisse mit 5,99 und 6,36 Meter Länge) zwar nicht zum Kleinwagen, doch wer gerne verwinkelte Bergdörfer ansteuert, kurvige Passstraßen liebt oder einfach nur problemlos bietet Bürstner zum gleichen Tarif den C 540 an: Statt der Seitenmöbel gibt's hier eine klassische Sitzbank mit zwei Gurtplätzen, ein weiteres Doppelbett findet im optionalen Aufstelldach Platz. Auch diese Nische hat Bürstner also schon besetzt. Dazu kommt der. Das verwandelt die kurze Eliseo-Variante (es gibt auch Grundrisse mit 5,99 und 6,36 Meter Länge) zwar nicht zum Kleinwagen, doch wer gerne verwinkelte Bergdörfer ansteuert, kurvige Passstraßen liebt oder einfach nur problemlos parken möchte, entdeckt hier eine interessante Offerte. Allen, die nicht nur zu zweit reisen möchten,: Statt der Seitenmöbel gibt's hier eine klassische Sitzbank mit zwei Gurtplätzen, ein weiteres Doppelbett findet im optionalen Aufstelldach Platz. Auch diese Nische hat Bürstner also schon besetzt.