Dem Innenraum des Chiron Pur Sport verpasst Bugatti eine Extraportion Alcantara.

Trotz eines Leergewichts von 1980 Kilo beschreibt Bugatti den Chiron Pur Sport als kompromisslosen Hypersportwagen. Das Design ist deutlich aggressiver als beim normalen Chiron, aber gleichzeitig nicht ganz so spektakulär wie beim knapp sechs Millionen Euro teuren Divo Auch die Seitenschweller und Teile der Heckschürze sind in Sichtcarbon ausgeführt, um den Chiron optisch näher an den Asphalt zu bringen, erklärt Bugatti.