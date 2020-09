A

uf einem Treffen des elitären "Supercar Owners Circle Club" am Flughafen in Gstaad (Schweiz) wollte der Fahrer einesoffenbar die Geschwindigkeit des 1200 PS starken und bis 410 km/h schnellen Boliden testen. Allerdings verpasste er den richtigen Bremspunkt und rauschte nach einer heftigen Bremsaktion voll in eine Reihe Heuballen! Ein Video, das auf dem Instagram-Account "Supercarsquad" veröffentlicht wurde, zeigt, wie der Bugatti mit hohem Tempo geradewegs auf die Begrenzung zurast und dann mit qualmenden und quietschenden Rädern hineinschießt. Laut dem Autoportal " Carscoops " soll sich der Schaden aber in Grenzen halten. Verletzt wurde niemand.Also nur Kleinigkeiten, deren Reparatur bei diesem Auto aber schon im fünfstelligen Kostenbereich liegen dürfte. So ein Supersportwagen sollte also auch gut versichert sein. Hier geht's zum Versicherungsrechner