N ach rund einem Jahr Bauzeit wird auf der ach rund einem Jahr Bauzeit wird auf der CMT 2019 der erste Aufbau der neuen Marke Bumo präsentiert. Auf den ersten Blick wirkt der Aufbau wie ein Holzhäuschen, das von einem Lkw getragen wird. Genau genommen ist es das auch, denn der Wohnkoffer aus Aluminium und unbehandelter Sibirischer Lärche lässt sich absetzen und als festes Ferienhaus nutzen. Dank Solaranlage auf dem Dach und Regen-Auffangvorrichtung mit Filtersystem lässt es sich im Bumo-Aufbau auch fernab von Campingplätzen ganz autark leben. Der Aufbau besteht komplett aus hochwertigen, natürlichen Materialien. Selbst bei den Leitungen und Tanks wurde auf Kunststoff verzichtet und auf langlebiges Edelstahl zurückgegriffen. Die Dämmung besteht aus Holz- und Schafwolle – sie nimmt Feuchtigkeit gut auf und sorgt durch ein ausgeklügeltes System für Luftaustausch und damit für ein gesundes Raumklima.

Bumo-Aufbau kommt ohne Kunststoff aus

Die Nähe zur Natur spiegelt sich auch im Innenraum wider: Die Wände aus Zirbe stehen in Kontrast zu den Möbeln aus gebürsteter Eiche. Perfekt zum rustikalen Flair passt der Holzofen, der sich in der Küche des Aufbaus versteckt. Wenn der Ofen aus bleibt, sorgt an kalten Tagen eine Alde-Warmwasserheizung für Wärme. Neben dem Holzofen kann auf dem Induktions- und Gasherd (versorgt durch einen 200-Liter-Gastank) gekocht werden. Für die Vorräte steht unter anderem ein 200-Liter-Kühlschrank bereit. Im Bad gibt es eine Trenntoilette. Besonderer Clou: Zum Duschen lässt sich das Waschbecken wegklappen, und es kommt eine Schiefertapete zum Vorschein. Für das Wasser steht ein 200-Liter-Tank (plus 200 Liter Abwasser) bereit. Geschlafen wird im 1,40 x 2,00 Meter großen Bett oder auf der umbaubaren Sitzlandschaft.

Boxen ab 129.000 Euro erhältlich