Bimobil EX 600: Das Expeditionsmobil fährt auf MAN TGM 18.320 oder Mercedes Arocs 4x4. Die Wohnkabine misst sechs Meter Länge mit zwei Längseinzelbetten im Heck. Mit an Bord: unter anderem Differenzialsperren an beiden Achsen, ein ausstellbares Panoramafenster (optional) und ein 400-Liter-Frischwasser-Tank. Preis: ab 381.000 Euro.