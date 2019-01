U

mweltschützer und Fahrverbotsverfechter sollten jetzt wegschauen. Denn was beim Street Machine Summernats 32 im australischen Canberra in die Luft geblasen wurde, dürfte keiner Schadstoffprüfung standhalten. 126 Auto-Enthusiasten drückten bei der größten PS-Party in Down Under gleichzeitig aufs Gaspedal ihrer Muscle Cars, Mini-Trucks oder anderer V8-Boliden. Heraus kam eine Rauchwolke, die jedem amtlichen Vulkanausbruch gerecht geworden wäre. Und das Spektakel hatte sogar noch einen tieferen Sinn: Die Massen-Sause brach den bisherigen Burnout-Weltrekord von 119 Wagen in Saudi-Arabien und holte damit die Bestmarke zurück nach Australien.Galerie und Video zeigen, wie die Petrol Heads vor einer stattlichen Tribünen-Kulisse im Exhibition Park komplett durchdrehen (lassen). Jede Menge Holden und Ford , aber auch einige Japaner geben Gummi, bis nichts mehr geht. So mancher Teilnehmer wird dabei in Reifen-Rauch gehüllt, dass es im Cockpit richtig dunkel wird. Nachdem sich der Dunst wieder verzogen hat, bestätigt ein Guinness-Vertreter schließlich den Weltrekord von 126 Autos und überreicht die offizielle Urkunde. Fragt sich nur, wie lange die Bestmarke Bestand hat. Noch vor fünf Jahren lag der Rekord bei fast jämmerlichen 69 Autos.