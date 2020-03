E

s gehört zu den Lebensweisheiten, die Autofans schon mit in die Wiege gelegt bekommen: Cabrios kauft man im Winter, dann sind sie am billigsten. Doch das ist Quatsch. Marktbeobachtungen zeigen, dass Preisunterschiede kaum messbar sind. Sei es, weil die Winter so mild oder moderne Cabrios so alltagstauglich sind. Fakt dagegen ist: Jetzt ist die Auswahl größer. Ob praktisches Blechdach-Cabrio, sportlicher Roadster , strahlender Oldtimer oder ein zeitloser Golf: Wer den Sommer offen genießen möchte, sollte sich jetzt sein Traumcabrio suchen.