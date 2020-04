DasDas macht aber noch nicht den ganzen Luxus aus.Heckklappe, ausfahrbare Trittbretter, Lenksäulenverstellung und die klappbare dritte Sitzreihe lassen sich elektrisch bedienen. Die Vordersitze mit Massagefunktion lassen sich 18-fach verstellen und sind klimatisiert. Lenkrad und die Sitze der zweiten Reihe sind beheizbar.Zwei bespielen die zweite Sitzreihe, ein Deckenbildschirm die dritte. Alle drei können einzeln angesteuert werden, sogar Spielkonsolen lassen sich anschließen. Weitere Features des Escalade sind Digitalcockpit, Head-up-Display , Vierzonen-Klimaautomatik, WLAN-Hotspot und Induktionsladefeld für Smartphones.Die Sicherheit kommt ebenfalls nicht zu kurz, zumindest die der Passagiere. Abstandstempomat, Totwinkel-, Not- und Spurhalteassistent sind an Bord. Selbstlenkende Einparkhilfe , 360-Grad-Kamera und Voll-LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent und Kurvenlicht erleichtern das Fahren zusätzlich.Trotz adaptivem Fahrwerk gerät das Fahrverhalten genauso schiffig und schwammig wie man es von diesem Trumm erwarten würde. Der Nachfolger hat immerhin Einzelradaufhängung hinten.

Bei umgeklappten Rücksitzbänken fasst der Escalade Dachhoch bis zu 2668 Liter Gepäck.



Der zum Verkauf stehende Escalade ist die "Kurzversion". Mit 5,18 Metern Länge ist aber auch er schon fast so lang wie ein Mercedes GLS.Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ist so in 6,7 Sekunden abgehakt, bei 180 km/h ist der Escalade abgeregelt. Im AUTO BILD-Test verbrauchte die Langversion etwas überDieses Exemplar stammt laut Händler aus erster Hand und ist erst 49.532 Kilometer gelaufen. Sein Neupreis lag bei ca. 120.000 Euro.für das Ami-SUV haben. Dafür bekommt man eine rollende Luxussuite für den ganz großen Auftritt!