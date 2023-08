Sie haben keine Lust auf die übliche Halbdinette, wollen zugunsten einer gemütlichen Sitzgruppe aber auch kein Reisemobil mit Mega-Dimensionen herumstehen haben? Womöglich sind Sie sogar am genauen Gegenteil, einem komfortablen und fahraktiven Kompakt-Mobil interessiert? Dann können wir Entwarnung geben: Sowas gibt es jetzt.

Mit dem VW T6.1 als Basis ist der neue Weinsberg X-Cursion Van 500 LT wieselflink unterwegs und was Fahrsicherheit, Ergonomie im Cockpit sowie Assistenzsysteme angeht auf der Höhe der Zeit. 3,40 Meter Radstand und 5,88 Meter Gesamtlänge machen ihn so wendig, dass auch Alltagsfahrten nicht schweißtreibend werden sollten. Und mit seiner Face-to-Face-Sitzgruppe bietet er die gewünschte gemütliche Grundrissalternative. Schauen wir doch gleich mal rein!

Zoom Ein sehr gemütlicher Grundriss, ideal für zwei.

Das ist er: Ein waschechter Teilintegrierter mit allen Vorzügen eines richtigen Reisemobilaufbaus – auch wenn er sich Van nennt. Seine kastige Grundform, die etwa 25 Zentimeter breiter als das Fahrerhaus baut, bietet besonders im Kopfbereich wesentlich mehr Raum als ein Standard-Bulli mit Campingausbau. Auch die Isolierung ist deutlich besser.

Wände, Dach und Boden in Sandwich-Bauweise sorgen im Verbund mit der dieselbetriebenen Warmluftheizung sogar für eine gewisse Wintertauglichkeit. Highlight ist hier die Dachhaube, die in Langfaser-Injektionstechnik als dick isoliertes Sandwichteil hergestellt wird und das optionale Dachbett aufnimmt (2129 Euro). Ohne dieses hängen hier Dachschränke.

Zoom Die optimal bedienbare der Bordtechnik im Weinsberg X-Cursion Van überzeugt.

Ein weiterer Vorzug ist, dass sich durch das Plus an Raum ein vollwertiges Duschbad unterbringen lässt. Es fällt dank seiner schwenkbaren Wand, an der das Waschbecken hängt, groß und sehr pflegeleicht aus.

Das hat der Weinsberg Van



Im Serientrimm eine abfahrbereite Ausstattung, die zwei Reisenden genügt. Vorm Schlafen steht immer der Umbau der Sitzgruppe zum Doppelbett an, ganz in alter Bulli-Manier. Wer zu viert reisen und schlafen will, braucht also das Dachbett. Und wer richtig komfortabel reisen will, sollte sich die "Edition Pepper" ansehen.

Zoom Ein geselliger Abend mit bis zu sechs Personen ist in dieser Sitzgruppe möglich.

Unser Testwagen hat dieses Ausstattungspaket, das zu einem Mehrpreis von 9600 Euro u. a. Automatikgetriebe, Abstandsregeltempomat, Klimaanlage, Multimediasystem mit Rückfahrkamera, 27-Zoll-TV inklusive Satanlage, Markise und den beheizten Abwassertank enthält.

Serienmäßig ist immer die leichte Bedienbarkeit, für die vor allem die Servicebox zuständig ist. In ihr sind Elektroanschluss, Wasserfilter, Ablasshähne und Frischwassertank zusammengefasst und perfekt erreichbar. Zu klein geraten erscheinen allerdings die Tanks. Und wo wir schon beim Meckern sind: Die Polster der Couches gehören dicker und an der Lehne feiner ausgeformt. Sehr praktisch hingegen ist hier die Abnaht der Sitzflächen, die ein leichtes Aufklappen ermöglicht.

Zoom Hier gibt’s noch einen Ölmessstab! Auch alle anderen Wartungsstellen sind gut erreichbar.

So gesellt sich zu dem tollen raumhohen und unterteilbaren Heckstauraum noch ein gut nutzbarer in der rechten Truhe. Ebenfalls praktisch: der Einsäulen-Hubtisch, der leicht dreh- und verschiebbar ist. So spielt er eine bedeutende Rolle für die Gemütlichkeit der Sitzgruppe. Denn egal, ob zum Lesen (oder Fenstergucken) auf den Couches gefläzt oder zum Fernsehen auf den Cockpitsitzen Platz genommen wird – er kann folgen.

So fährt der X-Cursion Van



Fast wie ein Pkw. Besonders in Verbindung mit dem Automatikgetriebe fühlt sich die Bulli-Basis nicht nach Transporter an, wozu auch die gute Geräuschdämmung und das feinfühlig ansprechende Fahrwerk beitragen. Zudem geriet die Übersicht dank großer Scheiben und Außenspiegel prima. Sogar der Rückspiegel ist nutzbar – wegen des kleinen Fensters in der Heckwand.

Zoom Durch das kleine Heckfenster sieht man im Rückspiegel die Verkehrsteilnehmer.

Wird allerdings ein Fahrradträger angebaut (ab 447 Euro), geht das nur noch eingeschränkt. Diese Kröte werden Radler schlucken müssen, denn durch den Schnitt des Heckstauraums lassen sich Räder darin nicht mitnehmen.

Technische Daten und Preis: Weinsberg X-Cursion Van 500 LT