Raus aus der Komfortzone und rein ins Abenteuer: Dieses Rückführen der eigenen Existenz auf die Grundbedürfnisse reizt umso mehr, je mehr der Alltag urban und damit eingebunden in externe Infrastruktur ist. Will man dabei entlegene Gegenden erkunden, in die man mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum kommt, wagt man den autarken Ausbruch aus der voll vernetzten Zivilisation am besten auf vier angetriebenen Rädern.