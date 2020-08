Auf Dauer wird es im Wohnmobil oder Caravan manchmal ganz schön eng. Um den Wohnraum zu vergrößern, greifen daher viele Camper auf Vorzelte zurück. So kann der Platz vor dem Camper auch bei Wind und Wetter genutzt werden und dient als Sonnenschutz. Doch welches Modell passt zu einem selbst und zum Fahrzeug? Worauf sollte vor dem Kauf geachtet werden? Und wie hoch sind die Kosten für ein Vorzelt? AUTO BILD gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Campingzubehör Vorzelt.

Vorzelttypen und Kosten

Welches Vorzelt für einen das richtige ist, hängt vor allem von den individuellen Campinggewohnheiten ab. Wer eher in den Sommermonaten verreist, dem reicht meist ein Sonnendach. Wer hingegen viel im Norden Europas unterwegs ist, sollte ein Modell wählen, das stärkere Winde und viel Regenwasser abhält. So haben wetterfeste Vorzelte speziell überklebte Nähte, damit kein Wasser durch die Nahtlöcher dringt. Auch die Dauer des Aufenthalts ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl. Hier eine Übersicht diverserer Vorzelttypen:

● Sonnenschutzvorzelt

Es gibt verschiedene Varianten von Sonnenschutzvorzelten. Zum Beispiel ein einfaches Sonnendach, ein Sonnenschutzzelt, ein Sonnensegel oder eine Markise. Sie alle haben nur ein Dach und höchstens noch Seitenwände. In der Regel sind sie nie zu allen Seiten hin geschlossen. Diese Zelte eignen sich besonders bei kurzen Aufenthalten in sehr sonnigen Gebieten. Dafür wird nur wenig Gestänge gebraucht, das heißt der Aufbau ist leicht. Ein weiterer Vorteil ist das geringe Packmaß.

Preise: zwischen 30 und 350 Euro

● Ganzjahresvorzelt/Allwetterzelt

Beim Ganzjahresvorzelt sind die Materialien besonders hochwertig. Es kommen wetterbeständige und beidseitig beschichtete Materialien zum Einsatz. Somit kann ein solches Vorzelt problemlos über einen längeren Zeitraum bei Wind und Wetter draußen aufgebaut sein. Bei sehr langen Standzeiten sollte das Vorzelt mit zusätzlichen Stangen und Abspannmöglichkeiten ausgerüstet sein. Der Nachteil bei diesen Vorzelten: Eine hohe Auf- und Abbauzeit und ein hohes Gesamtgewicht sowie Packmaß.

Preise: zwischen 300 und 800 Euro

Aufblasbares Vorzelt/Luftschlauchzelt

Das Luftzelt Vivo von Ventura lässt sich schnell und einfach aufbauen. Luft rein, fertig. Günstig ist es aber nicht: ab 1258 Euro. ©Ventura

Preise: zwischen 700 und 2000 Euro Aufblasbare Vorzelte werden immer häufiger genutzt, denn sie haben einige Vorteile. Es wird kein Gestänge benötigt, denn in der Zelthaut befinden sich Luftkammern, die mit Doppelhubpumpen aufgeblasen werden. Dadurch kann das Aufblasbare Vorzelt auch von nur einer Person aufgebaut werden. Zudem haben diese Zelte meist ein geringes Packvolumen. Um das Vorzelt sturmsicher zu machen, werden ein paar Sturmleinen gespannt, und mit den Abspanngurten und Heringen wird es verankert.

● Wintervorzelt

Wer bei eisigen Temperaturen ein Vorzelt für das Wohnmobil nutzen möchte, der sollte sich ein spezielles Wintervorzelt nutzen. Dies wird den kalten Temperaturen gerecht, da es ein sogenanntes Pultdach besitzt. Es ist aus einem starken, beidseitig beschichtetem Material und hat eine Neigung nach vorn. Das ist wichtig, denn nur so kann möglicher Schnee vom Vorzeltdach herunterrutschen. Ein Wintervorzelt erfüllt hauptsächlich den Zweck als Eingangsschleuse, damit der Wind und die Kälte nicht direkt ins Fahrzeug ziehen. Ebenfalls praktisch: Das Vorzelt bietet weiteren Stauraum für nasse Kleidung, Schuhe und sonstige Ausrüstung wie Schlitten und Skier.

Preise: zwischen 300 und 800 Euro

Vorzelt für Campingbus oder Van

Buszelte sind nicht genau so lang wie das Fahrzeug, sondern werden quer vor einem Teil des Busses oder auch vor dem Kofferraum aufgestellt. Das Zelt wird entweder an der Dachreling befestigt, oder mit Saugnäpfen am Autodach. Die Kosten für ein

Preise: ab 30 Euro Camping-Vorzelte bei Amazon Berger Sonnenvordach Bus & Wohnwagen Preis*: ab 96,56 Euro Qeedo Quick Motor Free Busvorzelt Preis*: 299,00 Euro dwt Teilzelt Junior Air Preis: 369,00 Euro Relags Easy Camp Wimberly Preis*: 375,00 Euro Berger Reisevorzelt Molina-L Deluxe 2 Preis: 586,70 Euro Berger freistehendes Busvorzelt Liberta-L Deluxe Preis: 586,70 Euro *Preise: Stand 11.08.2020

Materialien

Das richtige Material für das Vorzelt richtet sich nach dem Zweck des Einsatzes. Die meisten Sonnenschutz-Vorzelte bestehen aus Baumwoll-Gewebe. Es ist besonders atmungsaktiv und sehr dehnbar. Es sollte aber unbedingt vor dem Einsatz imprägniert werden, da es nicht wasserabweisend ist. Hinzu kommt die Schmutzempfindlichkeit der Baumwolle. Eine Alternative sind Zelte aus kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe. Viele Ganzjahres- und Winterzelte sind aus diesem Material. Die Vorteile: absolute Dichte, hohe Reiß- und Verrottungsfestigkeit. Allerdings kann sich in diesen Zelten leicht Kondenswasser bilden, da der Stoff nicht atmungsaktiv ist. Besonders leichte Reisezelte sind die, die aus reinem Polyester bestehen. Diese Zelte sind aus synthetischen Fasern und einseitig PVC-beschichtet in unterschiedlichen Garnstärken und Flächengewichten. Der Vorteil von Vorzelten aus Polyester: geringes Transportgewicht. UV-Belastung beschädigt jedoch mit der Zeit das Gewebe. Ein Tipp: Bevor Sie sich ein Zelt kaufen, sollten Sie beim Hersteller nachfragen, welches Zelt aus welchem Material sich für Ihren Zweck besonders gut eignet.

Vorzeltgröße ermitteln

Wer sein Vorzelt am Wohnmobil anbringen möchte, kann dies zum Beispiel mit Hilfe einer sogenannten Kederschiene tun. An einem Wohnwagen ist diese meist schon angebracht, beim Wohnmobil muss sie manchmal nachgerüstet werden. Die Kederschiene befindet sich an der Dachkante der Türseite. Sie hilft bei der Aufnahme des Keders, der am Vorzelt angenäht ist und verbindet diese fest mit dem Fahrzeug. Die Länge dieser Kederschiene bestimmt das Umlaufmaß, das wiederum die Größe des Vorzeltes bestimmt. Wichtig: Das Vorzelt sollte die richtige Größe haben, da es ansonsten Falten wirft oder in der Luft schwebt. Um das Umlaufmaß zu bestimmen, gibt es drei Möglichkeiten:

● Viele Hersteller bieten eine Datenbank mit Maßen verschiedener Modelle an. Einfach mal hineinschauen!

● Den Hersteller direkt anrufen und das Umlaufmaß erfragen.

● Selbst messen: Fahrzeug auf einer ebenen Fläche Tipp: Liegt das Umlaufmaß des Wohnmobils an einem Randbereich der Vorzelt-Größenangaben, sollte die kleinere Zeltgröße genommen werden. Selbst messen: Fahrzeug auf einer ebenen Fläche parken , eine Kordel vom Erdboden durch die gesamte Kederleiste bis auf den Boden der anderen Seite ziehen.Liegt das Umlaufmaß des Wohnmobils an einem Randbereich der Vorzelt-Größenangaben, sollte die kleinere Zeltgröße genommen werden.

Pflege und Reinigung

Wer sein Vorzelt reinigen möchte, braucht nicht viel. Meist reichen ein einfaches Tuch und klares Wasser aus, um den ersten Schmutz vom Vorzelt abzuwischen. Sind die Verschmutzungen hartnäckiger, so eignet sich beispielsweise bei Polyestergewebe ein pH-neutrales Waschmittel wie Kernseife. Nicht nur Dreck ist ärgerlich, sondern auch Kondenswasser. Denn das trägt zur Schimmelbildung bei. Kondenswasser bildet sich oftmals, wenn es zwischen draußen und drinnen starke Temperaturschwankungen gibt. Das Risiko lässt sich durch regelmäßiges Lüften minimieren.