Carado T 348: Wohnmobil-Test

er vor sieben Jahren einen Corado orderte, der bekam viel Wohnmobil für sein Geld: Die Marke zielte auf Kunden ab, die Qualität aus dem Hause Hymer zum Schnäppchenpreis suchten. Gebaut wurde das von uns gecheckte Mobil bei Capron im sächsischen Neustadt.Ein. Dieses Format war und ist gefragt, denn es passt sowohl für Paare als auch für vierköpfige Familien. An die nach hinten offene Ducato-Fahrerkabine mit Drehsitzen schließt sich der helle Wohnraum an., an Licht mangelt es also nicht.Zwar passt das Fugenmaß der zahlreichen Schränke gut, doch Echtholz findet sich hauptsächlich im Wandskelett und in der Bodenplatte.