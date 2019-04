Rückfahrkamera nachrüsten: So geht's

s ist eng in den Städten. Parkraum ist knapp, da kommt es auf jeden Zentimeter an. Gerade bei großen Fahrzeugen kann die Parkplatzsuche zur Qual werden. Dann werden unsere Autos immer unübersichtlicher. Vor allemHinterteile entziehen sich hartnäckig peilenden Fahrerblicken. Ersatz für mangelhafte Übersicht bieten elektronische Rückfahrkameras , die bei Neuwagen inzwischen oft schon ab Werk vorhanden sind – jedoch meist nur gegen üppigen Aufpreis aus der Optionenliste. Wesentlich günstiger geht es mit einer Rückfahrkamera zum Nachrüsten. Die eignet sich natürlich auch für Gebrauchtwagen . Preiswerte Systeme starten bei weniger als 100 Euro. Eine Rückfahrkamera zaubert zwar keinen Parkplatz her, erleichtert aber deutlich das Einfädeln in kleine Lücken.

Das Navgear-Modell hat eine integrierte Dashcam.

AUTO BILD hat ein besonders preiswertes Modell in einen alten VW Bus eingebaut. Die Rückfahrkamera von Navgear kostet rund 70 Euro, sendet ihr Bild an einen speziellen Rückspiegel. Der funktioniert als Monitor und ermöglicht per Touchscreen, also durch Berühren des Spiegelglases, auch die Bedienung der zwei Kameras. Ja, richtig gelesen: zwei Kameras. Eine nach hinten, die zweite sitzt im Spiegel, filmt den Verkehr vor dem Wagen – und soll so im Falle eines Unfalls ein unbestechlicher Zeuge sein. Ein weiteres Extra der Navgear-Kamera ist die Parkwächterfunktion. Gibt es am geparkten Auto eine Erschütterung, fängt die Kamera an zu filmen. Die Aufnahmen können nach einer eventuellen Unfallflucht bei der Tätersuche helfen. Für den Einbau gilt: Zum Finden und Verbinden des Kabels Richtung Rückfahrlicht sind Voltmeter und Lötkolben hilfreich, es geht aber auch ohne. Geübte Schrauber benötigen rund 2,5 Stunden für den Einbau der Dashcam . In unserem VW Bus funktioniert die Kamera problemlos. Bei modernen Fahrzeugen mit CAN-Bus, das ist eine elektronische Datenbahn, kann es beim Abgreifen des Rückfahrscheinwerfersignals zu Fehlermeldungen kommen.