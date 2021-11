Luxusferienhaus auf Rädern, mit dem ein lange gehegter Traum in Erfüllung geht. Und wie in einer Immobilie bleiben Renovierungsarbeiten nicht aus. Deshalb stellt Carthago nun zur neuen Saison die aufgehübschte und modernisierte "New Generation" des Möbelarchitektur, Wellness-Oase, die Küche in Hochglanz-Elfenbein. Liest man die Beschreibungen im Carthago-Katalog, möchte man meinen, hier gehe es um ein Haus und weniger um ein Wohnmobil . Obwohl, für viele Camper ist ein Liner von Carthago genau das: ein, mit dem ein lange gehegter Traum in Erfüllung geht. Und wie in einer Immobilie bleiben Renovierungsarbeiten nicht aus. Deshalb stellt Carthago nun zur neuen Saison die aufgehübschte unddes chic c-line vor.

Das Raumgefühl ist phänomenal

In der Premiumklasse der Aulendorfer gehört unser Testwagen, der 4.9 I LE, mit 7,39 Meter Länge und 4,25 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sogar zu den kürzeren Varianten der Baureihe. Das Testfahrzeug fuhr noch auf dem Serie-7-Ducato, hatte aber bereits den aktuellen Aufbau. Laut Carthago wird der chic c-line in Serie auf dem neuen Fiat Ducato mit den Euro-6d-Final-Motoren ausgeliefert. Darüber hinaus glänzt der kompakte Liner vor allem durch ein phänomenales Raumgefühl.

Doch obwohl Wohn- und Schlafbereich luftig und alles andere als beengt wirken, wird jede Ecke sinnvoll durch einen Schrank, eine Klappe oder ein Ablagefach genutzt. Mit dem Interieurkonzept "Linea Progressiva" haben die Carthago-Designer eine moderne Linie mit dem helleren Holzdekor Goldakazie und vielen weißen Flächen entworfen. Trotzdem richtet sich das Design weiterhin deutlich an eine ältere Zielgruppe.

Zoom In 2,27 Meter Fahrzeugbreite entsteht viel Wohnraum. Große Fenster und Dachluken lassen jede Menge Tageslicht rein.



Neue Option: TV-Schrank im Bereich des Bettes

Das hat er: Vor allem eine überarbeitete Küche mit einer angepassten Möbelform und einer leichten Erhöhung. Neu ist die praktische, mit einer pflegeleichten Glasoberfläche ausgestattete Ablagefläche unter dem Barschrank. Der wiederum ist in der New Generation deutlich schmaler und eleganter geworden. Breiter wurden dagegen die Auszüge in der Küche, neben denen im neu gestalteten Unterschrank auf Wunsch auch ein Gasbackofen (910 Euro) Platz hat. Im Schlafzimmer bekamen vor allem die Dachstauschränke eine neue, modernere Form. Die vormals großen Eckfächer wurden durch drei übereinanderliegende Ablagen ersetzt.

Zoom Die Längsbetten im Heck können wahlweise einzeln genutzt werden, oder die Erweiterung samt Stufen wird herausgezogen.



TV-Schrank im Bereich des Bettes (Paket, 1350 Euro). Außerdem werden alle chic-c-line-Modelle nun mit einer auf 63 Zentimeter verbreiterten Einstiegstür gebaut. Zur langen Liste der Serienausstattung gehören Full-LED-Frontscheinwerfer, Fahrer- und Beifahrerairbag, ALKO-Chassis, 90-Liter-Dieseltank, manuelle Optional gibt es jetzt auch einenim Bereich des Bettes (Paket, 1350 Euro). Außerdem werden alle chic-c-line-Modelle nun mit einergebaut. Zur langen Liste der Serienausstattung gehören Full-LED-Frontscheinwerfer, Fahrer- und Beifahrerairbag, ALKO-Chassis, 90-Liter-Dieseltank, manuelle Klimaanlage , Hubbett sowie 170 Liter Frischwasser.

Der 160-PS-Diesel ist eine sinnvolle Investition



So fährt er: Als Basis hat der Fiat Ducato den 140-PS-Diesel unter der Haube. Unser Testwagen war mit 160 finalen Serienmodell wird die 160-PS-Variante 2150 Euro Aufpreis kosten. Eine gute Investition angesichts der üppigen Fahrzeugmaße und des Gewichts. Ist der Liner erst einmal in Fahrt, fühlt man sich pudelwohl. Die wenigen Geräusche während der Fahrt sprechen für eine hervorragende Ausbauqualität, und die scharfe Rückfahrkamera (1595 Euro) verhindert Rempler. Für 5050 Euro Aufpreis wird der I 4.9 LE auch auf dem Mercedes Sprinter gebaut. Als Basis hat der Fiat Ducato denunter der Haube. Unser Testwagen war mit 160 PS ausgestattet, allerdings noch mit dem "alten" 6d-TEMP-Motor. Beimkosten. Eine gute Investition angesichts der üppigen Fahrzeugmaße und des Gewichts. Ist der Liner erst einmal in Fahrt, fühlt man sich pudelwohl. Die wenigen Geräusche während der Fahrt sprechen für eine, und die scharfe Rückfahrkamera (1595 Euro) verhindert Rempler. Für 5050 Euro Aufpreis wird der I 4.9 LEgebaut.