Cerence zeigte auf der CES in Las Vegas einen Sirenenassistenten, der den Fahrer vor nahenden Einsatzfahrzeugen warnt. Das Unternehmen könnte damit Rettungskräften ein schnelleres Eintreffen am Einsatzort ermöglichen und gleichzeitig die restlichen Verkehrsteilnehmer beruhigen. Das System soll noch weit vor dem menschlichen Ohr Sirenen wie das Martinshorn erkennen und dem Fahrer frühzeitig melden. Damit bleibt der Person hinter dem Steuer mehr Zeit nach einer geeigneten Ausweichstelle zu suchen. Hektisches an die Seite fahren soll so der Vergangenheit angehören.



Mikrofone im Innenraum reichen aus

Hardware nutzt Cerence die ohnehin schon im Innenraum verbauten Mikrofone für Freisprecheinrichtung und Bestimmung der Richtung, aus der sich das Fahrzeug nähert, soll laut Cerence möglich sein. Auch soll das Abspielen von Musik im Auto keinen negativen Einfluss auf die Sirenenerkennung haben. Selbst Musiktitel, in denen Sirenen als Stilmittel benutzt werden, würde den Assistenten nicht verwirren können, so das Unternehmen.

Alsnutztdie ohnehin schon imfür Freisprecheinrichtung und Sprachsteuerung . Laut dem Unternehmen reichen diese Mikros völlig aus, um die Schallwellen von Einsatzsirenen zu identifizieren. Sogar die, aus der sich das Fahrzeug nähert, soll laut Cerence möglich sein. Auch soll das Abspielen von Musik im Auto keinen negativen Einfluss auf die Sirenenerkennung haben. Selbst Musiktitel, in denen Sirenen als Stilmittel benutzt werden, würde den Assistenten nicht verwirren können, so das Unternehmen.

Kurz vor der Serienreife