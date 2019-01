D

ie Series-2-Dashcam des britischen Unternehmens Nextbase ist die erste Dashcam mit Alexa-Anbindung. Auf der CES 2019 in Las Vegas wurde das Gerät vorgestellt. Mit dem neuen Alexa Mobile Accessory Kit können Autofahrer die Dashcam nicht nur per Sprachbefehl steuern und Aufnahmen starten, beenden, speichern oder ans Mobiltelefon senden. Sie können zudem Smart-Home-Dienste steuern, mit anderen Alexa-Geräten interagieren, Musik spielen, Anrufe tätigen, Kalendereinträge erstellen und vieles mehr. Alexa ist direkt in die Dashcams von Nextbase integriert.