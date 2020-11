L

Corvette C7 6.2 Grand Sport Automatic

Gebrauchtwagen mit Garantie 62.500 € Corvette C7 Grand Sport Automatik, Benzin 50.000 km 50.000 km 343 kW (466 PS) 343 kW (466 PS) 06/2018 06/2018 Anfragen Corvette C7 Grand Sport Automatik, Benzin + 12489 Berlin, ASL Berlin Zum Inserat Benzin, CO2 0 g/km* In Kooperation mit

Vette

C7

Corvette

ange Motorhaube mit scharfem Profil, kleine Pilotenkanzel, kurzes Heck mit eckigen Leuchten und dazu ein herrlicher V8-Sound: Das ist die. In Berlin steht aktuell eine günstigeals Gebrauchtwagen aus dem Jahr 2018 fürDamals betrug der Listenpreis für dieses Modell noch 98.700 Euro in der Basisversion!Diekommtund überzeugt mit ihremdurch brachiale Fahrleistungen.Mit an Bord:Auch multimedial ist diemitundnoch immer am Puls der Zeit. Dazu gibt's Assistenzsysteme wieund. Im Innenraum dominiert schwarzes Vollleder. Insgesamt macht dieauf den Inseratsbildern einen. Das Fahrzeug hatte bisher zwei Vorbesitzer. Schäden sind auf den Fotos nicht zu erkennen. Laut Händler ist der Wagen