Chevy Van G20 Cobra Camper: Wohnmobil-Test

Stärken Schwächen Sehr individueller Auftritt Mangelhafte Originalität als H-Kennzeichen-Hürde Angenehmer Fahrkomfort Rostprobleme Günstiges Preisniveau, kein nennenswerter Preisverlust Hoher Verbrauch Luftiges Raumangebot Luschige Verarbeitungsqualität Gut organisierte Fanszene

tudieren Sie im Restaurant lieber die Burgerkarte, anstatt sich auf Schnitzel oder Pizza zu freuen? Dann riskieren Sie bei der Suche nach einem gebrauchten Wohnmobil doch auch mal einen Blick auf Modelle, die einst auf der anderen Seite des großen Teichs vom Band rollten.Der ehemalige amerikanische Bestseller im Transporterprogramm von General Motors . Die TV-Action-Serie "A-Team" machte den G20 ab 1983 hierzulande berühmt. Der von 1971 bis 1996 gebaute Heavy-Metal-Brocken überragt einen VW Bulli in allen Belangen deutlich, einer der aktuell so gefragten Kastenwagen auf Fiat-Ducato-Basis ist allerdings auch nicht zierlicher. Zum Glück ist auch der Ami noch mit dem normalen Klasse-B-Führerschein bis 3,5 Tonnen kompatibel. In den letzten Jahren durchlebte der markante Van einen Imagewechsel. Statt Rotlichtbezirklern, Airbrush-Künstlern und Traumfänger-Typen vergucken sich nun auch junge Akademiker, die keinen Bock auf den Bulli-Overkill an ihren bevorzugten Surfspots haben, in den Dienstwagen ihrer Fernseh-Jugendhelden.