Video: Citroën Berlingo (2018) Praktisch wie eh und je Zur Videoseite

Wir haben im Vergleichstest feine, aber entscheidende Differenzen herausgekitzelt. Im, in der Ausstattung, im täglichen Umgang und bei den. So ist derin unserer Bewertungskonfiguration mit Abstand das. Der Kaufpreis für einen 130 PS starken Diesel mit Handschaltung und besserer Ausstattungslinie (Shine, ab) liegt grundsätzlich auf dem Niveau der Konkurrenten. Derwar jedoch mit einer Achtstufenautomatik bestückt, was den Kaufpreis um 2100 Euro auftreibt. Derkostet als 1.5 D mindestens. Auch hier: plus 2280 Euro für eine Automatik. Dazu kommen beim Berlingo günstigere Fixkosten. Und der Opel wird von den Experten der Wertermittlung als schwächer beimeingestuft. Kurz: Opel teuer, Citroën günstig, Peugeot dazwischen.