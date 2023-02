Citroën C1 gebraucht: Sechsjähriges Modell für 6280 Euro

Klappern und poltern ist unserem gut sechs Jahre alten Testwagen vom Autohus in Gyhum bei Bremen dafür fremd. Das ab Landstraßentempo hohe Innengeräuschniveau liegt an der schwachen Dämmung. Und die Ausstattung? So nackt, wie man vermuten könnte, fährt der C1 nicht vor. Schleuderschutz ESP und sechs Airbags sind selbst bei der Basis mit an Bord.