Der Citroën C3 ist ein kompakter Stadtflitzer mit französischem Charme. In der Basis (Ausstattung You!) kostet der Kleine ab 14.940 Euro, dann aber mit nur wenig Ausstattung. Anders ist es in der Variante "Elle", dann werden aber mindestens 22.540 Euro fällig. Wenn man sich dann noch für die Automatik entscheidet, kommen noch einmal 1600 Euro oben drauf.