Und was fällt uns als erstes auf? Ganz klar: Die Verkleidung an den hinteren Radhäusern, im Englischen auch fender skirts genannt. Ein so seltenes Merkmal, wie es neben dem ursprünglichen Citroën CX bspw. noch beim Buick Electra 225 zu finden ist, sticht natürlich heraus. Doch damit nicht genug. Auch die Chromleisten, die unten einmal ums gesamte Auto führen, stellen eine Hommage an den ikonischen Franzosen dar.