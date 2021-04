Vorhang auf für den neuen: Vier Jahre nach dem Ende des bisherigen Flaggschiffs C5 wagen sich die Franzosen an eine neue Modellgeneration. Citroën legt den C5 sichtbar höher und spricht von einer– in der Praxis ist der neue C5 X aber wohl am ehesten ein sehr großer

Trotz Mittelklasse-Abmessungen soll das Fahrzeug Oberklasse-Komfort bieten. Bereits im Sommer 2021 könnte der Citroën CX5 X zu einem Preis ab ca. 40.000 Euro erhältlich sein. AUTO BILD zeigt den neuen Top-Citroën!

Citroën verpasst sich mit dem C5 X nach eigenen Angaben ein neues Flaggschiff, bleibt bei den Abmessungen allerdings in der oberen Mittelklasse. Das Platzangebot im Fond soll dank des großzügigen Radstands über jeden Zweifel erhaben sein. Die Zahlen im Überblick:

● Länge: 4,81 m

● Breite: 1,87 m

● Höhe: 1,49 m

● Radstand: 2,79 m

● Kofferraumvolumen: 545 l bis 1640 l

Citroën schert beim Design im Stellantis-Konzern bekanntermaßen immer etwas aus – und so kommt es, dass der C5 X einebekommen hat. Optisch orientiert sich der große Crossover an der. An der Front bildeneinen Teil des Tagfahrlichts, diesitzen etwas weiter unten in einem eigenen Träger und erweitern die das Tagfahrlicht nach unten. An der Seite werden vor allem die hinteren Radhäuser muskulös ausgestellt.