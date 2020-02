Nach WLTP soll der 508 Plug-in-Hybrid nur 1,3 l/100 km verbrauchen – das ist ziemlich praxisfremd.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Peugeot 508

Dabei schöpft der 508 mit Stecker seine insgesamtebenfalls aus einem(181 PS) und einemmit 110 PS. Im Spurt auf Tempo 100 (8,1 Sekunden) wie auch in der Spitze (240 km/h) bleibt er damit spürbar hinter dem konventionellen Benzin-Bruder zurück. Imwird er auf praxisfremdepro 100 Kilometer schöngerechnet. Geht es über die elektrische Reichweite vonhinaus, zeigt der Bordcomputer schnell deutlich größere Zahlen an. Unterhaben wir es nicht geschafft – was für einen knappaber immer noch akzeptabel ist. In Sachen Performance und Fahrkomfort gibt es wenig zu nörgeln. Geräuschlos in der Stadt oder volle Power auf der Autobahn sind dank vier verschiedener Fahrmodi auf Knopfdruck in der Mittelkonsole ein Kinderspiel.