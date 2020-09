mmer mehr Hersteller bieten ein sogenanntes Head-up-Display (HUD) an.und damit ins Sichtfeld des Fahrers. So kann der seinen Kopf oben und den Blick auf der Straße halten. Die Cockpitanzeigen sind allerdings teuer: So verlangt BMW dafür im 3er stolze 980 Euro. Deutlich günstiger sind Nachrüstsysteme. Lohnt sich der Kauf?

Head-up-Displays Valeo Speed Visio Nomad Head-Up-Display Preis: 80,01 Euro Lescars Head-up-Display HUD-55C.bt Preis: 36,73 Euro Quiilu A8 5.5 Zoll Head-Up-Display Preis: 62,81 Euro Lescars HUD Preis: 50,61 Euro *Preise: Stand 23.09.2020 *Preise: Stand 23.09.2020

Das HUD projiziert das Tempo und weitere Informationen direkt in die Scheibe in das Blickfeld des Fahrers. Der Mehrwert liegt auf der Hand: Um die aktuelle Geschwindigkeit vom Tacho abzulesen, muss der Blick nicht mehr von der Straße abgewandt werden. Denn in einer brenzligen Situation kann das fatal sein: Selbst bei 50 km/h innerorts legt man in einer Sekunde Blindflug schon 14 Meter zurück. Bei 100 km/h ist es das Doppelte.und der Blick auf der Straße – ein großer Zugewinn in Sachen Sicherheit.