usnahmezustand in Essen: Am Abend des 28. März stoppte eine Polizei-Hundertschaft mehrere Autos mit Gästen einer Clan-Hochzeit, die mit ihren hochmotorisierten Autos hupend und zu schnell durch die Innenstadt fuhren. Passanten hatten die Polizei alarmiert, als sie sahen, wie die Feiergesellschaft viel zu schnell eine 50er-Zone durchquerte, den regulären Verkehr teilweise blockierte. "Einige Fahrer verhielten sich grob verkehrswidrig, sie beschleunigten immer wieder stark und nötigten andere Verkehrsteilnehmer", so eine Polizeisprecherin gegenüber BILD . Um die lange Hochzeitskolonne zu stoppen, setzte die Polizei eine Hundertschaft ein, Autos und Fahrer wurden kontrolliert. Die Bilanz: Zwei Luxus-Fahrzeuge stellte die Polizei sicher, darunter einen Mercedes-AMG C 63 S mit über 500 PS. Zudem wurden auch mehrere Führerscheine beschlagnahmt.