A uf der CES in Las Vegas stehen vor allem die Zulieferer im Vordergrund. Sie präsentieren hier Technologien, die später von Fahrzeugherstellern in ihre Fahrzeuge verbaut werden sollen. Auch die Firma Continental aus Hannover ist hier vertreten. Hauptsächlich als Reifenhersteller in der breiten Masse bekannt, entwickelt Conti schon seit einigen Jahren Bauteile und Technologien, die in Serienautos zu finden sind. Was Continental in Zukunft vor hat und was auf der CES gezeigt wurde, hat AUTO BILD zusammengefasst.

Intelligentes Türsystem soll vor Kratzern schützen

Continental sagt mit seiner "Power Door Control" Beulen in den Türen den Kampf an. Das System erkennt Hindernisse im Türbereich und erlaubt nur einen Öffnungswinkel mit genügend Sicherheitsabstand. So gehören Beulen durch achtlos aufgestoßene Türen der Vergangenheit an. Neben dieser Funktion helfen die Power-Doors auch beim Einsteigen. Stellmotoren in den Türen öffnen und schließen die Zugänge stufenlos und auf Wunsch automatisch. Conti verhandelt gerade mit verschiedenen Herstellern über den Einbau ihres Systems in der Serie. Bis das klappt, können sich die Ingenieure aber über den Innovations-Award der CES-Messe freuen. Und für die Zukunft? Da planen die Entwickler das System noch zu verbessern. So soll es in einer späteren Version auch möglich sein, Fahrradfahrer zu erkennen und die Tür bei einer drohenden Kollision zu sperren. So sollen Unfälle zwischen Auto und Radfahrer vermieden werden.

Morphing Controls für edlere Cockpits

Auch im Innenraum ist Continental aktiv. Die "Morphing Controls" sollen die Bedienung im Fahrzeug grundlegend verändern. Gegenüber den schon 2018 vorgestellten Tasten für die Bedienung der Peripherie im Fahrzeug, haben die Hannoveraner ihre Entwicklung nochmal verbessert. Jetzt lassen sich auch dynamische Inhalte wiedergeben. Dabei erlauben die Morphing Controls Armaturenbretter, die wie aus einem Guss wirken. Die Tasten zur Bedienung fahren erst aus, wenn sich eine Person mit der Hand nähert. Denkbar ist so beispielsweise die erleichterte Bedienung der Klimaanlage . Die Tasten geben haptisches Feedback und haben einen guten Druckpunkt. Werden sie nicht mehr benötigt, verschwinden sie wieder im Instrumententräger. Das kommt vor allem der Ästhetik zugute. Da die Tasten und Anzeigen nur bei Bedarf erscheinen, wird der Fahrer außerdem weniger abgelenkt.

Aquaplaning-Assistent schützt vorm Schleudern