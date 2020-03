S

Desinfektionsmittel bei Amazon Haka hygienisches Handgel Preis*: 9,95 Euro 2x Desinfektionsspray Preis*: 6,49 Euro Medisafe Desinfektionstücher Preis*: 13,99 Euro Händedesinfektionsmittel Preis*: 5,97 Euro MiMiey 100ML Hand Soap Preis*: 4,92 Euro *Preise: Stand 13.03.2020 *Preise: Stand 13.03.2020

eitkönnen die bislang kostenpflichtenan Autobahnen . Normalerweise sind für die Nutzung meistzu entrichten, für die man einen 50-Cent-Gutschein zum Einlösen in der Raststätte bekommt. Die Preise variieren, an manchen Orten wurde bislang auch ein Euro fällig. Die Betreibergesellschaft "Tank und Rast" will mit der vorübergehenden Aktion dazu beitragen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Diesind an"bis auf Weiteres" frei über den aufgeklapptenerreichbar. Hintergrund: Mindestensmit Wasser und Seife gilt als wirkungsvolle Methode, sich gegen die Infektion mit Corona-Viren zu schützen. Teilweise sollen an einigen Standorten Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Mithilfe von Bildschirmen und Aufklebern werden die Nutzer der Anlagen über das richtige Händewaschen informiert.