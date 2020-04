eit mehr als 40 Jahren versuchen tempoverrückte Amerikaner in Rekordzeit von New York nach Los Angeles zu fahren. Sie nennen es Cannonball.Hauptverantwortlich dafür ist neben dem bisher noch unbekannten Team wohl das

Beim Cannonball handelt es sich um ein, das seit den 1970er-Jahren ausgetragen wird. Das Ziel ist denkbar einfach: Möglichst schnell von Küste zu Küste zu fahren, ständig zu schnell und eigentlich ohne Regeln. Je nach Strecke liegt die Distanz bei rund 4500 Kilometern. Im Dezember 2019 knallten Drag-Racer Arne Torman und sein Team mit einem 700 PS starken Mercedes-AMG E 63 die Fabelzeit von 27 Stunden und 25 Minuten in den Asphalt. Der Rekord hielt allerdings nur ein paar Monate, denn jetzt absolvierte ein modifizierte Audi A8 L die 4547 Kilometer lange Strecke zwischen New York und Los Angeles in sage und schreibe 26 Stunden und 38 Minuten. Damit war das Team, das zunächst inkognito bleiben will, fast eine Stunde schneller als die bisherigen Rekordhalter.

Die Rekord-Jagd begann US-Medien zufolge am 4. April um 23:15 Uhr in der Red Ball Garage in New York City und endete weniger als 27 Stunden später im Portofino Hotel & Marina in Redondo Beach (US-Bundesstaat Kalifornien), dem traditionellen Start- und Endpunkt eines Cannonball-Versuchs. Bei ihrer Hatz durch mindestens elf Bundesstaaten erzielten die Raser eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 170 km/h! Wahnsinn. Vor allem wenn man bedenkt, dass in den USA ein maximales Tempolimit von 121 km/h gilt. Um möglichst unerkannt zu bleiben, verkleideten die Cannonballer den weißen Audi A8 L D5 (Baujahr 2019) und klebten unter anderem die Rückleuchten ab. Bei dem höchst illegalen Speed-Marathon geht es aber nicht nur darum, sich nicht von der Polizei erwischen zu lassen, sondern auch um optimales Sprit-Management. Dabei sollten riesige Zusatz-Benzintanks aus dem Yacht-Bedarf im Kofferraum helfen, wie ein Foto zeigt, das User "Rehv Mark" bei Facebook hochlud.