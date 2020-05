E

in ganz normaler Morgen im US-Bundesstaat Washington. Polizist Willard von der State Patrol kontrolliert den spärlichen Verkehr auf dem US2-Freeway, als plötzlich ein Fahrzeug mit einem irren Tempo an ihm vorbeirauscht. Auf der Strecke sind normalerweise 60 Meilen pro Stunde erlaubt, rund 96 km/h. Doch hier zeigt das Messgerät 192 mph an – also 309 km/h! Der Fahrer fährt unglaubliche 213 km/h über dem Tempolimit , in keinem Gesetzbuch ist ein solcher Verstoß auch nur annähernd geregelt. Als Worst Case ist eine Übertretung mit doppelter Geschwindigkeit aufgeführt, dafür kann neben einer empfindlichen Geldstrafe und dem Führerscheinentzug sogar ein Gefängnisaufenthalt verhängt werden. Trooper Willard verfolgt den rekordverdächtigen Raser , der in einer Corvette sitzt, und kann ihn schließlich zum Halten bewegen. Wie, das teilte die Polizei leider nicht mit. Wäre natürlich interessant gewesen, zu erfahren, wie ein Verkehrspolizist den über 300 km/h schnellen Supersportwagen stoppte.