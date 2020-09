W ährend der Corona-Krise waren Autofahrer im Jahr 2020 bislang viel weniger unterwegs als üblich. Das hat sich auch bei den Unfallzahlen im Während des Lockdowns mussten die Kfz-Versicherer weniger Unfallschäden regulieren. Experten äußerten daher die Vermutung, die Einsparungen der Versicherer könnten sich positiv auf die Preise für "Trotz sinkender Schadenzahlen während der Covid-19-Krise sind die Preise für Kfz-Versicherungen gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. ährend der Corona-Krise waren Autofahrer im Jahr 2020 bislang viel weniger unterwegs als üblich. Das hat sich auch bei den Unfallzahlen im Straßenverkehr bemerkbar gemacht:Experten äußerten daher die Vermutung, die Einsparungen der Versicherer könnten sich positiv auf die Preise für Kfz-Versicherungen auswirken. Das trifft laut Kfz-Versicherungsindex des Vergleichportals Verivox allerdings nicht zu., sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der VerivoxGmbH.

Kfz-Versicherungstarife sind langfristig kalkuliert

"Überraschend kommt die Entwicklung aber nicht. Erstens steigen die Preise in jedem Jahr nach der Wechselsaison im November, um dann im Oktober wieder zu sinken. Außerdem sind Kfz-Versicherungstarife langfristig kalkuliert, so dass kurzfristige Entwicklungen weniger Einfluss haben." Verivox entwickelt den Kfz-Versicherungsindex gemeinsam mit dem Statistik-Experten Professor Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Rosenheim. Der Index wird so berechnet, dass er die tatsächliche Preisentwicklung darstellt und Abweichungen durch geänderte Kundengruppen ausmerzt. Würde nur der Durchschnittspreis ausgewertet, nehmen auch Änderungen bei den Kundengruppen Einfluss auf den Preis.

Die Durchschnittspreise waren im März um acht Prozent gegenüber Januar gestiegen und sind seit Juni fast wieder auf das Januar-Niveau gesunken. "Diese Zahlen sagen aber wenig über die wirkliche Entwicklung der Tarifpreise", erklärt Wolfgang Schütz. "Sie sind ein Zeichen dafür, dass der Anteil der Neuwagenkäufer seit Corona niedriger ist. Kunden, die einen Gebrauchtwagen kaufen oder ihre Versicherung wechseln, schließen dagegen seltener leistungsstarke Tarife ab und senken den Durchschnittspreis."

Wer deutlich weniger gefahren ist, bekommt Geld zurück